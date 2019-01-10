Российским военным разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту

16:30 | 11.01.2019

В России разрешат сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу страны. «Известия» ознакомились с соответствующим проектом постановления правительства, разработанным Минобороны. Документ призван устранить противоречия в существующем законодательстве.



В соответствии с проектом, российские военные смогут сбивать пассажирские самолеты, если они нарушают государственную границу, не выполняют требования, не реагируют на сигналы и предупредительный огонь, и, если при этом есть угроза гибели людей, экологической катастрофы или нападения на стратегические объекты.



Как отмечается в постановлении, планируемый срок вступления в силу документа – февраль этого года.