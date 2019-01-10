В РФ начали продавать яйца в упаковках по девять штук

12:35 | 11.01.2019

В магазинах России в продаже появились куриные яйца в новых упаковках. В них всего девять яиц, а не десять, как привыкли покупатели. В таре яйца расфасованы по три штуки в три ряда, передает Вести.ру. По данным Росстата, к началу нового года куриные яйца стали самым быстро дорожающим продуктом: в 30 субъектах РФ цены на них поднялись на 20%.



В декабре газета «Известия» сообщала, что в 2019 году в России ожидается рост цен на бензин, вино, сигареты и автомобили.