В Башкирии мужчину, заразившему трех женщин ВИЧ-инфекцией, отправили на шесть лет в колонию

16:18 | 10.01.2019

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч.3 ст.122 УК РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией двух и более лиц лицом, знавшим о наличии у него этой болезни»). Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшим по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.



В суде установлено, что в 2012 году у обвиняемого был диагностирован вирус иммунодефицита человека. Анализ на ВИЧ мужчина сдал после того, как данный диагноз был поставлен его беременной сожительнице, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Башкортостан.



После разрыва с ней отношений, с сентября 2013 года по август 2016 года, злоумышленник знакомился с девушками в социальных сетях и на сайтах знакомств и вступал с ними в связь. При этом он не предупреждал женщин о наличии заболевания и умышленно заражал их. В результате 3 потерпевшие заболели вирусом иммунодефицита человека. Еще три женщины были заражены им до момента, когда он узнал о своём диагнозе.



Подсудимый не признал вину в совершении преступления.