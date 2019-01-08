По данным СМИ, и.о. главы Пентагона нецензурно раскритиковал программу производства F-35

12:48 | 10.01.2019

Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35. Об этом сообщило американское издание Politico, ссылаясь на бывших высокопоставленных чиновников США.



По данным издания, Шанахан, который неоднократно «поливал грязью» программу F-35 еще будучи замминистра обороны и критиковал гендиректора Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон, назвал F-35 нецензурным аналогом слова «облажался», имея в виду несостоятельность проекта по созданию истребителя пятого поколения.



Как напоминает РИА «Новости», ранее президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности министра обороны США с 1 января 2019 года бывшего заместителя главы Пентагона Патрика Шанахана. Бывший министр обороны Джеймс Мэттис ушел в отставку после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии.