Жена основателя Amazon Джеффа Безоса может стать самой богатой женщиной в мире после развода

12:08 | 10.01.2019

Жена основателя Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода. Накануне Джефф и Маккензи Безос сделали совместное заявление о намерении разойтись после 25 лет совместной жизни, передает govoritmoskva.ru.



Отмечается, что состояние бизнесмена оценивается агентством Bloomberg в $137 миллиардов, в то время как Forbes оценивает его в $150 млрд. Пока что супруги никак не представили план по разделу финансовых активов. По данным экспертов, после развода Маккензи может получить $69 млрд.



У супругов Безос четверо детей — трое родных сыновей и приемная дочь.