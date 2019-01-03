Россия стала меньше пить: к такому выводу пришёл канадский журналист

13:54 | 8.01.2019

Как пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун, за последнее десятилетие количество алкоголя употребляемого россиянами существенно сократилось. Так если двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, то сейчас этот показатель приближается к 10 литрам, что сопоставимо с уровнем потребления жителями Германии и Франции.



На сегодняшний день Россия занимает 14-е место в мировом рейтинге наиболее пьющих стран, а еще десятилетие назад располагалась на четвертом месте, отмечает канадский журналист. При этом особо примечательным он считает то, что, существенно, на 31 %, снизилась в общей структуре потребления доля крепких спиртных напитков, таких как водка.



Автор отмечает, что серьёзно изменили ситуацию меры, принимаемые российским правительством, которые были направлены на снижение повсеместного злоупотребления алкоголем в стране. Как пример он приводит запрет на продажу алкоголя в ларьках и продуктовых магазинах после 23.00.



При этом, как отмечает Крис Браун, Всемирная организация здравоохранения признала в своем последнем докладе, что эти усилия привели к значительному снижению показателей употребления алкоголя в России.



Ещё одним фактором, способствующим, по мнению журналиста, значительному снижению употребления алкоголя является то, что сами россияне начинают делать выбор в пользу более здорового образа жизни в целом.



Таким образом, подводит итог канадский журналист, если ещё буквально десятилетие назад Россия и имела сомнительную репутацию одной из самых пьющих стран мира, то сегодня она все больше и больше отдаляется от этого стереотипа.