Россия и мир
12:58 | 29.12.2018
По данным ВЦИОМ, россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег
Себе, родственникам и всем людям просят здоровья 37% опрошенных социологами. Чаще всего этого «подарка» ждут люди старше 60 лет. Мира во всем мире хотели бы попросить 10% респондентов, а материального благосостояния попросили 9% опрошенных.
© «Вечерние Ведомости»
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