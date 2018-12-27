По данным ВЦИОМ, россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег

12:58 | 29.12.2018

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким, мира во всем мире, деньги лишь на третьем месте, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА «Новости».



Себе, родственникам и всем людям просят здоровья 37% опрошенных социологами. Чаще всего этого «подарка» ждут люди старше 60 лет. Мира во всем мире хотели бы попросить 10% респондентов, а материального благосостояния попросили 9% опрошенных.