Немецкие власти одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

12:49 | 29.12.2018

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.



Туннель под дном моря будет иметь протяженность 19 км и он протянется между германским островом Фемарн и датским островом Лоллан. Заявка на строительство была подана в 2013 году, однако ее рассмотрение затянулось на годы, сообщает Kp.ru. В туннеле пройдут двухпутная железная дорога и автодорога. После запуска поездка между странами на поезде займет семь минут