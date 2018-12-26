На севере Крыма построили заграждение на границе с Украиной

14:07 | 28.12.2018

В районе Перекопского перешейка на севере Крыма возвели и ввели в эксплуатацию пограничное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ, передает РИА Новости. В ведомстве заявили, что использование заграждения должно предотвратить угрозу прорыва украинских диверсантов, а также пресечь контрабанду. Отмечается, что разработка проекта началась еще в 2015 году.