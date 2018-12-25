По данным СМИ, Марат Башаров сломал нос своей жене Елизавете Шевырковой

16:22 | 27.12.2018

Российский актер театра и кино, телеведущий Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал ее брат.



Брат Елизаветы сообщил «СтарХиту», что Марат сломал нос его сестре. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — заявил родственник. Отмечается, что всю ночь Лиза и ее мама провели в травмпункте, теперь она спит после перенесенного стресса. Напомним, Башаров и Шевыркова поженились в прошлом году, у них есть ребёнок.



Как отмечает ren.tv, это не первый случай рукоприкладства в семье Башарова. В 2014 году аналогичную травму получила и его бывшая супруга Екатерина Архарова.