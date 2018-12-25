Россия и мир
16:22 | 27.12.2018
По данным СМИ, Марат Башаров сломал нос своей жене Елизавете Шевырковой
Брат Елизаветы сообщил «СтарХиту», что Марат сломал нос его сестре. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — заявил родственник. Отмечается, что всю ночь Лиза и ее мама провели в травмпункте, теперь она спит после перенесенного стресса. Напомним, Башаров и Шевыркова поженились в прошлом году, у них есть ребёнок.
Как отмечает ren.tv, это не первый случай рукоприкладства в семье Башарова. В 2014 году аналогичную травму получила и его бывшая супруга Екатерина Архарова.
© «Вечерние Ведомости»
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