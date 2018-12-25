ЦБ РФ аннулировал лицензии крупнейших российских форекс-дилеров

16:18 | 27.12.2018

ЦБ РФ аннулировал лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у пяти компаний: ООО «Форекс клуб», ООО «Фикс трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд групп», ООО «Альпари форекс», следует из информации на сайте регулятора. В качестве причины для подобного решения регулятор указал «неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах».