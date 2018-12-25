Власти Украины продлили запрет на въезд в страну мужчинам из России

13:32 | 27.12.2018

Власти Украины продлили запрет на въезд в страну россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Въезд им был ограничен месяц назад в рамках военного положения, истекшего накануне, передает «Эхо Москвы».



«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы [в вопросе] въезда в Украину мужчин — граждан России», — сказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.



По его данным, всего за 30 дней военного положения в страну не пустили 1616 россиян, причем на области, в которых действовало военное положение, пришлось около половины отказов — 866.