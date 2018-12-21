Телецентр «Останкино» требует от Первого канала вернуть долг в размере 164 млн рублей

16:47 | 25.12.2018

Телевизионный технический центр «Останкино» требует от Первого канала вернуть долг в 164 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. ФГУП подало к каналу два иска – на 74 млн и на 89,5 млн руб. Представитель «Останкино» подтвердил подачу исков, передают «Ведомости». За что «Останкино» требует эти деньги с телеканала, в открытых материалах не уточняется. Как отмечает РБК, «Останкино» называет задолженность Первого критической, что «ставит под угрозу работу телецентра».