В сенате США назвали «ошибкой» возможный вывод американских войск из Сирии

16:56 | 20.12.2018

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отреагировал на возможный вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает Reuters. По его словам, это решение будет «ошибкой».



По его мнению, уход из Сирии вызовет «разрушительные последствия» как для этой страны, так и для других. В частности, сенатор опасается, что такой шаг послужит усилению влияния в регионе Москвы и Тегерана, передает MK.ru.



Напомним, накануне Белый дом сообщил, что США в рамках перехода к новой фазе кампании против «Исламского государства» начали вывод контингента из Сирии.