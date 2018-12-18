ФСБ ликвидировала в Ставрополе членов террористической группировки «Исламское государство»

17:36 | 19.12.2018

В Ставрополе уничтожили группу боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство», открывших огонь по силовикам. «При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем члены международной террористической организации «Исламское государство» были нейтрализованы», - сообщили «Интерфаксу» в среду в ЦОС ФСБ.