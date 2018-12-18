В США оштрафовали Google и Facebook за нарушение закона о политической рекламе

17:09 | 19.12.2018

Американские IT-гиганты Google и Facebook выплатят в общей сложности $455 тыс. для урегулирования претензий по делу о политической рекламе в США. Об этом говорится в заявлении генерального прокурора штата Вашингтон Боба Фергюсона, передает gazeta.ru.



Google выплатит 217 тысяч долларов, а Facebook - 238 тысяч по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении государственного закона о прозрачности политических объявлений, заявил Фергюсон.



Дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата.