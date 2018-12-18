Депутаты Госдумы РФ приняли закон об отмене роуминга в России

16:57 | 19.12.2018

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий национальный роуминг для сотовой связи в России. Документ вводит единые тарифы на сотовую связь в стране — вне зависимости от региона, где находится абонент.



Документ был внесен еще в 2017 г. депутатами от «Справедливой России». По мнению авторов инициативы, в России внутренний роуминг был введен под предлогом того, что операторам, изначально осуществлявшим соединение через единого общероссийского оператора связи, нужно было компенсировать дополнительные издержки. «Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности», — пояснял Миронов, напоминают «Ведомости».