Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет «художественно оформлена»

13:02 | 19.12.2018

Стена на границе с Мексикой будет построена из стальных реек и «художественно оформлена», заявил президент США Дональд Трамп. «Демократы кричат, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену — мы строим художественно спроектированную конструкцию из стальных реек, чтобы вы могли легко смотреть сквозь неё», — написал американский президент.