Представительница Филиппин Катриона Грэй победила на конкурсе «Мисс Вселенная»

14:51 | 17.12.2018

В Бангкоке состоялся финал международного конкурса «Мисс Вселенная». В этом году корону вручили представительнице Филиппин Катрионе Грэй, передает russian.rt.com. Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself и работает волонтером в некоммерческой организации Young Focus. Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.



Россиянка Юлия Полячихина не смогла выйти в полуфинал.