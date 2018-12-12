Депутаты парламента республики Косово утвердили создание армии

16:22 | 14.12.2018

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово утвердили пакет законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы, передает РИА «Новости». Данное решение поддержали 107 депутатов. Парламентарии партии меньшинства «Сербский список» объявили бойкот и не явились на голосование.



Как отмечает «Интерфакс», этими документами предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тыс. человек.