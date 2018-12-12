В Финляндии свернули программу по изучению в школах русского языка

13:09 | 14.12.2018

В Финляндии свернули эксперимент по изучению в школах русского языка вместо шведского. Об этом со ссылкой на финское министерство образования рассказали «Известиям» в посольстве России в Хельсинки.



Как напоминает lenta.ru, о решении провести эксперимент с отменой обязательного шведского объявили в сентябре 2017 года. Он должен был продлиться пять лет в ряде районов Финляндии. Однако «уже к лету 2018 года» все шесть школ, которые решили принять участие в эксперименте, отозвали свои заявки из-за «слабого интереса» и нехватки учеников, рассказали в посольстве.