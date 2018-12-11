Европарламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2»

11:15 | 13.12.2018

Европарламент назвал проект строительства газопровода «Северный поток – 2» политическим и призвал остановить его реализацию. Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии в Страсбурге.



«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода "Северный поток – 2" в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», – заявили в парламенте.



Как напоминает russian.rt.com, ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию против «Северного потока – 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа – «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».