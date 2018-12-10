Цена импортного природного газа для Украины поднялась до рекордной отметки

13:08 | 12.12.2018

В ноябре 2018 года средняя цена импортного природного газа для Украины составила 9471,92 гривны, или $339,21 за тысячу кубометров, передает УНИАН со ссылкой на министерство экономического развития и торговли. Это рекорд по цене импорта газа. Причем Украина устанавливает его второй месяц подряд. В октябре стоимость газа, закупленного за рубежом, составила 323,44 доллара за 1 тыс. кубометров.



Напомним, в ноябре 2015 года Украина отказалась от закупки газа у РФ и с тех пор покупает его только у стран ЕС.