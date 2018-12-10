В Палате представителей Конгресса США приняли резолюцию против «Северного потока – 2»

12:58 | 12.12.2018

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку – 2». Об этом палата сообщила в Twitter.



При этом парламентарии также призвали страны Европейского союза отказаться от участия в этом энергетическом проекте. Документ был одобрен по упрощенной процедуре в ходе устного голосования конгрессменов. Он носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять, сообщает gazeta.ru.



Ранее 5 декабря Госдеп США назвал газопровод «Северный поток – 2» «плохой идеей».