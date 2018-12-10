Первый рейс с застрявшими острове Хайнань российскими туристами вылетел в Казань

17:41 | 11.12.2018

Первый самолет авиакомпании «ИрАэро» с российскими туристами из Китая, рейсы которых были задержаны из-за долгов туроператора «Жемчужная река», вылетел в Казань. Завтра планируется вывезти с острова Хайнань туристов из Уфы и Самары. В «ИрАэро» заявили о готовности вывезти всех за свой счет до 15 декабря.



Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу с 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тыс. российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.