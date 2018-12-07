Блок «Мой шаг» Никола Пашиняна набрал более 70% голосов на выборах в парламент Армении

14:59 | 10.12.2018

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил более 70% голосов на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные по итогам подсчета всех бюллетеней, передает РИА «Новости».



Также в законодательный орган проходят партии «Процветающая Армения (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5-процентный барьер, набрав лишь 4,7%, отмечает «Эхо Москвы».