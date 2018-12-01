Глава Минобороны Украины заявил, что военные суда продолжат ходить через Керченский пролив

16:34 | 7.12.2018

Украина не намерена отказываться от своего права присутствовать в Азовском море и проходить через Керченский пролив, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак. По его словам, «прямо сегодня» украинские корабли по Керченскому проливу не ходят. Он добавил, что украинские военные «будут совершать такие же переходы с соблюдением всех международных норм и прав», когда будут к этому готовы.



Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны российскими военными. 24 украинских военнослужащих арестованы. Им предъявлены обвинения в нарушении госграницы.