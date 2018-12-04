Эйфелеву башню закроют в субботу из-за акции протеста «желтых жилетов»

10:49 | 7.12.2018

Эйфелева башня не будет доступна для посетителей в субботу в связи с намеченными на этот день акциями протеста «желтых жилетов», сообщают французские СМИ со ссылкой на управляющую организацию. Сообщается, что решение принято из соображений безопасности. Также в субботу будут закрыты многие магазины, рестораны и музеи Парижа.



Как напоминает iz.ru, массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Изначально недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих желтых жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.