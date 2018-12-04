СКР возбудил дело после инцидента с подростком, пришедшим в школу с ножом

17:23 | 6.12.2018

По факту ЧП в школе в Жулебино, куда сегодня один из учеников пришел с ножом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления РФ по Москве. Там отметили, что в настоящий момент школьнику оказывается необходимая психологическая помощь. «Решается вопрос о его госпитализации», - сказано в сообщении.



Напомним, что в четверг в столичную школу № 1359 в Жулебино с канцелярским ножом пришел юноша. Он угрожал нанести себе телесные повреждения. В школе была проведена экстренная эвакуация, а с подростком вела переговоры полиция, а также его родственники. В результате происшествия никто не пострадал.