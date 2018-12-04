Эксперты назвали главный цвет 2019 года

16:48 | 6.12.2018

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram-аккаунте в четверг, 6 декабря. Цветом года был выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral — «Живой коралл». Как отметили исследователи, данный цвет «окутывает теплом и заботой», а также придаёт его обладателям бодрость и энергию.



Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. Цветом нынешнего года был выбран Ultra Violet, а 2017-го — Greenery, напоминает life.ru.