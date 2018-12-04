В США более 20 сотрудников склада Amazon пострадали от спрея для отпугивания медведей

13:58 | 6.12.2018

В американском штате Нью-Джерси были госпитализированы более 20 человек, которые работали на складе компании Amazon.com Inc. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



Сотрудники склада были госпитализированы из-за того, что робот по ошибке распылил спрей для отпугивания медведей. По предварительной версии, автоматическая система случайно распылила банку с концентрированным капсаицином, который является основной составляющей газовых баллончиков. Как уточняется, работа складского центра была вскоре восстановлена.



Как отмечает iz.ru, популярный в США и Канаде спрей для отпугивания медведей производят с помощью капсаицина. Этот алкалоид содержится в различных видах перца и в чистом виде представляет собой кристаллы со жгучим вкусом.