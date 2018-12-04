Американский эсминец демонстративно прошел рядом с российской базой в Приморье

13:18 | 6.12.2018

Американский ракетный эсминец McCampbell в среду прошел в непосредственной близости от базы Тихоокеанского флота России, сообщили в ВМС США. По словам американских военных, маневр призван показать, что США «будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешает международное право».



Официальный представитель ВМС США также подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии России на водные территории, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, гарантируемые международным правом.