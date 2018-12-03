Американский институт кинематографии назвал десять лучших фильмов 2018 года

16:41 | 5.12.2018

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал список десяти лучших фильмов 2018 года. Церемония награждения состоится 4 января 2019 года.



В список вошли такие киноленты, как «Звезда родилась» режиссера Брэдли Купера, «Черная пантера» Райна Куглера и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. Также в перечень попали: «Тихое место» Джона Красински, «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Если Бил-Стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Черный клановец» Спайка Ли, «Дневник пастыря» Пола Шредера и «Зеленая книга» Питера Фаррелли, передает РИА «Новости».



Напомним, американский институт киноискусства был создан в 1967 году при президенте Линдоне Джонсоне. Его главная цель — сохранение кинематографического наследия США. Как показывает практика, лучшие фильмы года по версии AFI становятся претендентами на «Оскар».