На Украине предложили ввести наказание за пропаганду «русского мира»

13:45 | 5.12.2018

На Украине за «пропаганду русского мира» и отрицание «агрессии РФ» нужно ввести уголовную ответственность. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире украинского телеканала «Прямой». Шкиряк считает, что это укрепит национальные интересы страны и ее государственность. Также он предложил наказывать за отрицание «российской агрессии» и за «оскорбления Евромайдана».