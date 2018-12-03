Порошенко заявил, что в случае переноса выборов на Украине победителем станет Путин

13:05 | 5.12.2018

В случае переноса выборов президента Украины победу одержит Путин. С таким заявлением выступил Петр Порошенко в интервью агентству Bloomberg. По словам главы украинского государства, в ситуации с переносом выборов «будет только один победитель, имя которому — господин Путин». Порошенко добавил, что украинские власти не дадут президенту РФ «такого шанса», передает regnum.ru.



Выборы президента Украины намечены на 31 марта следующего года. Как пишет РИА «Новости», по последним данным социологической группы «Рейтинг», свои голоса за Порошенко готовы отдать лишь 10 процентов избирателей.