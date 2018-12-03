Ведущим 91-й церемонии вручения «Оскара» будет комик Кевин Харт

12:55 | 5.12.2018

Ведущим следующей церемонии вручения премии «Оскар» стал комик и актер Кевин Харт, сообщила Киноакадемия США в Instagram. «Встречайте нашего нового ведущего», — говорится в заявлении.



Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку, передает gazeta.ru.



Харту 39 лет, он начал карьеру в кино в 2000 году, в частности, актер снялся в трех частях пародийной франшизы «Очень страшное кино», напоминает РБК.