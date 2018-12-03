Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


12:55 | 5.12.2018

Ведущим 91-й церемонии вручения «Оскара» будет комик Кевин Харт

Ведущим следующей церемонии вручения премии «Оскар» стал комик и актер Кевин Харт, сообщила Киноакадемия США в Instagram. «Встречайте нашего нового ведущего», — говорится в заявлении.

Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку, передает gazeta.ru.

Харту 39 лет, он начал карьеру в кино в 2000 году, в частности, актер снялся в трех частях пародийной франшизы «Очень страшное кино», напоминает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:00 | 5.12.2018
Депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

13:36 | 5.12.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега на тротуарах и остановках

13:25 | 5.12.2018
В Шумихе 4-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец

13:15 | 5.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 декабря 2018 года

13:11 | 5.12.2018
В сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропали 15 торшеров

12:54 | 5.12.2018
В Екатеринбурге в СИЗО пытались передать телефон, спрятав его в сахаре

12:52 | 5.12.2018
Энергетики призывают горожан сообщать о фактах нарушений третьих лиц на теплосетевых объектах

12:48 | 5.12.2018
Свердловскстат рассчитал средний заработок в Курганской области

12:45 | 5.12.2018
В Прикамье приостановлена работа аттракциона, где получил травму ребенок

12:35 | 5.12.2018
I Межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий собрал 300 профессионалов в Перми

12:30 | 5.12.2018
Стали известны имена обладателей знака «Волонтер Прикамья»

12:29 | 5.12.2018
В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора

12:19 | 5.12.2018
Жители Пермского края получат подарки за своевременную оплату тепла и горячей воды

12:10 | 5.12.2018
В Невьянском музее поддержали присвоение аэропорту Кольцово имени Акинфия Демидова

12:04 | 5.12.2018
С 2019 года в Курганской области начнут действовать новые формы поддержки бизнеса

11:50 | 5.12.2018
Вице-губернатор Зауралья по соцполитике предложила силовикам войти в попечительские советы детских домов

11:43 | 5.12.2018
Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики

11:23 | 5.12.2018
Евгений Куйвашев назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга

11:00 | 5.12.2018
Эксперты выяснили, как на Урале шопинг зависит от сезона

10:55 | 5.12.2018
На улице Маневровой ночью горел Mercedes

10:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы

10:24 | 5.12.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов

09:59 | 5.12.2018
В Каменске-Уральском 12-летний подросток поскользнулся и упал в подвал дома. Прокуратура проводит проверку

09:33 | 5.12.2018
В Екатеринбурге бывшему сотруднику полиции, уличенному в получении взятки, изменили приговор

09:18 | 5.12.2018
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова

04.12.2018

22:13 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшую школьницу

21:26 | 4.12.2018
Активисты «очистили» магазины Екатеринбурга от просроченных продуктов

21:04 | 4.12.2018
В Екатеринбурге осудили банду грабителей банков

19:29 | 4.12.2018
ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Екатеринбурге

19:04 | 4.12.2018
Хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Василевский вызван в сборную России

18:45 | 4.12.2018
Началась подготовка трассы для лыжного спринта «Елки. Пермский период»

18:33 | 4.12.2018
В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»

18:28 | 4.12.2018
Пермякам предлагают новогодние елки за 17 рублей

17:52 | 4.12.2018
Фестивальный дом в Перми откроет сезон театральной постановкой и встречами с учеными

17:42 | 4.12.2018
В Прикамье инвалид осужден за убийство

17:40 | 4.12.2018
На губернаторскую елку пригласят более двух тысяч юных свердловчан

17:34 | 4.12.2018
В Перми прошел 5-й межрегиональный конкурс «Студент года – 2018» среди студентов техникумов и колледжей

17:09 | 4.12.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку

17:08 | 4.12.2018
Обхватил и повалил на землю. Зауральцу дали срок за нападение на участкового

17:00 | 4.12.2018
В Свердловской области 43 человека, пострадавшие на производстве, получили автомобили

16:59 | 4.12.2018
В Перми на три месяца закрыто кафе «Мафия»

16:42 | 4.12.2018
В 2018 году уральские таможенники изъяли более 160 тысяч контрафактных товаров

16:25 | 4.12.2018
В Екатеринбурге в частном детском саду погиб ребенок

16:25 | 4.12.2018
Жителя Тюменской области, сбившего насмерть двух женщин и младенца в Зауралье, ждет суд

16:12 | 4.12.2018
Делегация из Зауралья отправится на два дня в Казахстан с бизнес-миссией

16:12 | 4.12.2018
В Екатеринбурге может подорожать проезд в метро

15:48 | 4.12.2018
В уральской столице планируют сократить число ДТП с пострадавшими до 700 в год

15:36 | 4.12.2018
5 декабря пермский МФЦ и Пенсионный фонд приглашают на день консультаций

15:31 | 4.12.2018
Аэропорт Кольцово в декабре запустит два новых направления полетов

15:20 | 4.12.2018
Более 1500 км дорог Пермского края отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 