В Палермо арестовали предполагаемого главу «Коза ностра» Сеттимино Минео

16:06 | 4.12.2018

Сицилийское Управление по борьбе с мафией провело во вторник утром крупную спецоперацию, в ходе которой были арестованы 46 членов «Коза ностра», в том числе предполагаемый главарь гангстерского синдиката Сеттимино Минео, сообщили представители следственных органов Палермо, передает РИА «Новости».



Отмечается, что 80-летний Минео возглавил криминальные круги страны в 2017 году после смерти предыдущего руководителя «Коза ностра» Тото Риины. После этого Минео короновали как «крестного отца» преступного мира Италии.



По данным следствия, «Коза ностра» с 1993 года не проводила собраний кланов и проводила реорганизацию. Минео назначили «крестным отцом» в мае этого года, пишет издание, сообщает РБК.