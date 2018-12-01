В Минобороны Армении сообщили о крушении пропавшего штурмовика Су-25

15:54 | 4.12.2018

Пропавший самолёт вооружённых сил Армении Су-25 разбился, оба пилота погибли, сообщили в армянском Министерстве обороны, передает russian.rt.com. Самолет найден в горах недалеко от города Маралик Ширакской области на северо-западе Армении.



По данным Минобороны, связь была потеряна во вторник в 10:20 по местному времени (09:20 мск). На взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел за 14 минут до этого. Су-25 выполнял учебно-боевой полет.