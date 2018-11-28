Еврокомиссия одобрила предоставление Украине помощи в размере 500 млн евро

17:01 | 30.11.2018

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере €500 млн, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕС. Теперь общий объем финансовой поддержки Украины с 2014 года от лица ЕС достиг 3,3 миллиарда евро. Это самая большая сумма помощи стране, не входящей в ЕС.