Выросла доля россиян, одобряющих передачу Курильских островов Японии

13:01 | 30.11.2018

Доля россиян, которые хотят передать Японии Курильские острова, выросла до 17 % в 2018 году. Два года назад таковых было 7 %. Это следует из опроса «Левада-центра», сообщает РБК. При этом подавляющее большинство – 74 % опрошенных – передачу островов по-прежнему не одобряет.



Кроме того, растет и доля россиян, относящихся к Японии позитивно. Хорошо и очень хорошо к восточному соседу относится 61 % респондентов, плохо и очень плохо – 20 %. В декабре прошлого года это соотношение составляло 48 % против 30 % соответственно, передают «Ведомости».