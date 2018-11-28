В Кремле сожалеют об отмене Трампом встречи с Путиным

12:01 | 30.11.2018

Пресс-секретарь президента РФ Песков сделал заявление о том, что российская сторона сожалеет об отмене президентом Соединенных Штатов Трампом встречи с Путиным, сообщает РИА «Новости».



«Сожалеем об отмене встречи в Буэнос-Айресе... Обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенный срок... Со своей стороны, президент России Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой», – сообщил Песков.



Как напоминает iz.ru, 29 ноября президент США сообщил в Twitter, что решил отказаться от двусторонних переговоров с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.