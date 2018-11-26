Россия и мир
17:05 | 29.11.2018
Один из бывших участников телешоу «Битва экстрасенсов» назвал цену выхода в финал
Участник четвертого сезона пояснил, что вложенные деньги впоследствии окупаются, поскольку попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. Он подчеркнул, что организаторы шоу осознавали, сколько денег зарабатывают экстрасенсы на фанатах шоу.
Собеседник канала признался, что не знает, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но в одном уверен точно - «там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего».
© «Вечерние Ведомости»
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