Один из бывших участников телешоу «Битва экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

17:05 | 29.11.2018

Один из бывших участников популярного телешоу «Битва экстрасенсов» в интервью телеканалу «360» рассказал, что в четвертом сезоне программы прохождение в финальную тройку победителей можно было купить всего за 450 тысяч долларов. По его словам, организаторы озвучивали такое предложение еще на этапе кастинга.



Участник четвертого сезона пояснил, что вложенные деньги впоследствии окупаются, поскольку попадание в шоу гарантирует хороший заработок в будущем. Он подчеркнул, что организаторы шоу осознавали, сколько денег зарабатывают экстрасенсы на фанатах шоу.



Собеседник канала признался, что не знает, были ли на шоу за все время его существования настоящие экстрасенсы, но в одном уверен точно - «там действительно много тех, кто не имеет с экстрасенсорикой ничего общего».