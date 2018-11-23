Эрдоган приписал Турции победу над террористической группировкой ИГ

17:20 | 27.11.2018

Президент Турции Эрдоган заявил, что разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стал возможным благодаря действиям Анкары, а другие противники вооруженных формирований, по его словам, «никакой борьбы с ним не вели». С такой речью политик выступил 27 ноября перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, передает iz.ru.



Эрдоган также отметил, что ИГ «взращивалась» для того, чтобы «запугать мир». При этом, по его словам, которые приводит РИА «Новости», с остатками небольших банд, маскирующимися под террористов, можно покончить уже в течение ближайших месяцев, но для этого необходимо скооперироваться.