Россия и мир
17:20 | 27.11.2018
Эрдоган приписал Турции победу над террористической группировкой ИГ
Эрдоган также отметил, что ИГ «взращивалась» для того, чтобы «запугать мир». При этом, по его словам, которые приводит РИА «Новости», с остатками небольших банд, маскирующимися под террористов, можно покончить уже в течение ближайших месяцев, но для этого необходимо скооперироваться.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:24 | 27.11.2018
Александр Емельяненко не будет выступать в Екатеринбурге на турнире RCC5
20:19 | 27.11.2018
В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибла женщина
19:34 | 27.11.2018
В Екатеринбурге состоится презентация низкопольных трамваев
19:27 | 27.11.2018
Екатеринбургский оперный театр сменит главного дирижера
18:02 | 27.11.2018
Пермяков приглашают на городской спринт «Елки. Пермский период»
18:00 | 27.11.2018
В Екатеринбурге сотрудница ломбарда под гипнозом отдала посетительнице деньги из сейфа
17:57 | 27.11.2018
Администрация Перми выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по Углеуральской, 27
17:38 | 27.11.2018
Врача одной из екатеринбургских больниц уличили в служебном подлоге
17:09 | 27.11.2018
Благодаря умным технологиям в Прикамье удалось своевременно обнаружить на 57 % больше лесных пожаров
17:03 | 27.11.2018
Пермяков приглашают на земельные консультации
16:57 | 27.11.2018
Екатеринбургский депутат назвал журналистов «бестолочами»
16:31 | 27.11.2018
Депутаты думы Екатеринбурга собираются проверить питание в школах
15:32 | 27.11.2018
Более 900 тысяч жителей Пермского края регулярно занимаются спортом
15:25 | 27.11.2018
Прокурора Свердловской области наградили за безупречную службу
14:58 | 27.11.2018
Депутат думы Екатеринбурга рассказал, почему не получается найти подрядчика для «Эрмитажа-Урал»
14:41 | 27.11.2018
В Прикамье состоится прямая линия по защите прав инвалидов
14:40 | 27.11.2018
В селе Байкалово запустили новый цех по производству сухого молока
14:18 | 27.11.2018
В Екатеринбурге отменили публичные слушания по генплану города
13:35 | 27.11.2018
Жителя Перми обвиняют в убийстве соседа
13:21 | 27.11.2018
«Счастье не за горами» вернется в начале декабря
13:03 | 27.11.2018
Свердловскстат сообщил об объёмах производства на Среднем Урале
12:37 | 27.11.2018
Один день «халявы» для домашних животных в поездах Свердловской пригородной компании
12:28 | 27.11.2018
Перед судом предстанет свердловчанин, оторвавший полицейскому погоны
12:14 | 27.11.2018
На центральной елке Перми зажгутся огни
12:00 | 27.11.2018
На востоке Свердловской области ожидается сильный снег
11:54 | 27.11.2018
Уральцев, воровавших нефть из трубопроводов, ждёт суд
11:30 | 27.11.2018
Памятник Ленину в Екатеринбурге защитили от сноса
10:59 | 27.11.2018
На Урале осудили водителя скорой, по вине которого погибла пациентка
10:38 | 27.11.2018
Новая уборочная техника выйдет на улицы Екатеринбурга в феврале
10:20 | 27.11.2018
В 2019 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 16 участков дорог
09:54 | 27.11.2018
Из Свердловской области выдворили 86 мигрантов
09:45 | 27.11.2018
Депутат Екатеринбургской думы о ГУЛАГе: «Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость»
09:07 | 27.11.2018
В Екатеринбурге пройдёт фестиваль светового искусства «Не темно»
23:24 | 26.11.2018
«Расстрел царской семьи стал брендом»: культовый уральский писатель Алексей Иванов об особенностях памяти екатеринбуржцев
22:10 | 26.11.2018
Правозащитник уплатил 10 тысяч рублей штрафа 10-копеечными монетами и получил 20 часов обязательных работ
21:52 | 26.11.2018
Компания Карапетяна отсудила у свердловского правительства деньги за дорожный госконтракт
21:37 | 26.11.2018
Земельный участок во дворе здания свердловского УФСБ останется собственностью коммерсантов
18:33 | 26.11.2018
Финансирование программы по расселению аварийного жилья в Прикамье увеличится почти в 4 раза
18:23 | 26.11.2018
В Прикамье введут дополнительные меры по расселению аварийного жилья и капремонту малоэтажных домов
18:03 | 26.11.2018
Пермские школьники подпишут соглашения с депутатами
18:00 | 26.11.2018
В Прикамье наградили выдающихся спортсменов
17:44 | 26.11.2018
В Свердловской области посадили 4,8 тысячи гектаров леса