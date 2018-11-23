В Риме на 78-м году жизни скончался знаменитый режиссёр Бернардо Бертолуччи

17:45 | 26.11.2018

В Риме после продолжительной болезни скончался режиссёр и сценарист Бернардо Бертолуччи — ему было 77 лет. Газета La Repubblica назвала кончину Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».



Бертолуччи — автор «Конформиста» (1970), «Последнего танго в Париже» (1972), «Двадцатого века» (1976), «Последнего императора» (1987), «Маленького Будды» (1993), «Ускользающей красоты» (1996) и «Мечтателей» (2003).



Он обладатель премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013-м был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы», сообщает РИА «Новости».