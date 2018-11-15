Генерал Александр Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола

15:46 | 21.11.2018

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, чем россиянин Александр Прокопчук займется в Интерполе, передает РИА «Новости». По ее словам, он останется на посту вице-президента организации.



«Прокопчук продолжит свою деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы. Его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации», - сказала Волк.



Ранее сообщалось, что президентом Интерпола был избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Выборы нового главы Интерпола прошли на 87-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.