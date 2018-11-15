Арестованный украинскими властями сухогруз Comet покинул порт Мариуполя

13:12 | 21.11.2018

Сухогруз Comet, арестованный в порту Мариуполя в ответ на российские санкции, покинул Украину. Согласно данным мониторингового ресурса MarineTraffic, судно прошло Босфор и в настоящее время находится в Мраморном море, передает russian.rt.com.



Об аресте в мариупольском порту следовавшего из России судна генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил 1 ноября. На сухогрузе, по его словам, тогда находилось 3 тыс. т продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории самопровозглашенной ЛНР, сообщает РБК.



По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. При этом большая часть экипажа — украинцы, среди моряков всего один россиянин.