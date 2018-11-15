Главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян

12:52 | 21.11.2018

Представителя Южной Кореи Ким Чон Яна избрали новым президентом Интерпола, говорится в Twitter организации. Уточняется, что он избран на двухлетний срок. Голосование прошло в среду, 21 ноября, на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.



Как отмечает НТВ, основным соперником представителя Южной Кореи в борьбе за пост главы Интерпола называли россиянина Александра Прокопчука — вице-президента Интерпола. Против его назначения категорически выступали американские сенаторы, украинские и литовские политики.