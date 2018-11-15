Эксперты назвали страны с самым высоким риском смерти в результате стихийных бедствий

12:29 | 21.11.2018

Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.



Исследователи из немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета (Германия) проанализировали данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф, а также уровня подготовленности местных властей к подобным катаклизмам.



Самыми опасными странами признаны Вануату, Тонга и Филиппины, Соломоновы острова, Гайана, Папуа – Новая Гвинея, Гватемала, Бруней, Бангладеш и Фиджи. В зоне риска также находятся Китай, Япония, Южная и Северная Корея, большинство африканских стран, сообщает lenta.ru.



Безопасными считаются большинство европейских стран за исключением Нидерландов и Ирландии, а также ряда балканских государств. Отмечается, что Россия также оказалась страной с низким уровнем подобной опасности.



Самыми безопасными странами стали, в частности, Саудовская Аравия, Канада и Монголия.