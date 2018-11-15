В Шереметьево самолет при взлете насмерть сбил человека

12:21 | 21.11.2018

На взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Шереметьево обнаружены останки неизвестного человека, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.



По данным Следственного комитета России, около 20:10 мск из Шереметьево вылетел пассажирский лайнер Boeing 737, направлявшийся в Афины. При взлете самолет нанес смертельные травмы мужчине, находившемуся на взлетно-посадочной полосе. «Вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов тела», — отмечают следователи.



Позднее стало известно, что погибший — гражданин Армении. Источник в экстренных службах сообщил, что погибший был депортирован из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета.