Societe Generale выплатит штраф в размере 1,34 млрд долларов за нарушение санкций США

16:07 | 20.11.2018

США оштрафовали французский банк Societe Generale за нарушение режима американских санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана на сумму в общей сложности около $1,34 млрд. Об этом сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США.



Как отмечает «Эхо Москвы», банк подписал соглашение с американскими властями, которые откажутся от судебного преследования в обмен на выплаты.